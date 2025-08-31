Non si placa la protesta della tifoseria dopo il 5-0 di San Siro: a poche ore dal match di oggi ecco lo striscione affisso fuori dallo stadio

Uno striscione di protesta che campeggia fuori dallo stadio, sotto la tribuna. Un invito a tirare fuori gli attributi o, altrimenti, a lasciare il Torino. Dopo la contestazione di San Siro, la tifoseria granata – in questo caso la firma è quella dei Torino Hooligans – accoglie così la squadra a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina. “Squadra e società senza dignità”, si legge. E poi ancora: “Fuori i co***oni o fuori dalla nostra città”.