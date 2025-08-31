Toro.it

Non si placa la protesta della tifoseria dopo il 5-0 di San Siro: a poche ore dal match di oggi ecco lo striscione affisso fuori dallo stadio

Uno striscione di protesta che campeggia fuori dallo stadio, sotto la tribuna. Un invito a tirare fuori gli attributi o, altrimenti, a lasciare il Torino. Dopo la contestazione di San Siro, la tifoseria granata – in questo caso la firma è quella dei Torino Hooligans – accoglie così la squadra a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina. “Squadra e società senza dignità”, si legge. E poi ancora: “Fuori i co***oni o fuori dalla nostra città”.

Joel19 (Cairese??_NO STADIO_NO SKY)
Joel19 (Cairese??_NO STADIO_NO SKY)
21 minuti fa

Chi entra allo stadio è complice di questo scempio e auspica la permanenza dell’unico vero responsabile.
Sveglia fessacchiotti!!!

Berggreen
Berggreen
25 minuti fa

🤣🤣🤣poi però alle 17:30 si entra,lucidate le trombette e schiaritevi la voce,chi stona salta la prossima 🎵👏

Max Master
Max Master
39 minuti fa

Non riesco proprio a capire chi entra allo stadio. Boicottare lo stadio è l’unica arma che abbiamo contro il TDC. Almeno stare sul piazzale senza entrare come ho fatto più volte per incontrare i vecchi amici. Bisogna isolare il pidocchio

BiriLLo
BiriLLo
26 minuti fa
Reply to  Max Master

Economicamente cambierebbe poco avere stadio vuoto (6 mil a bilancio ’24 da ingressi), in pratica un ottavo di ciò che entra per diritti tivù.

Max Master
Max Master
8 minuti fa
Reply to  BiriLLo

Non è una questione economica ma di immagine. Cario patisce le manifestazioni e lo stadio vuoto sarebbe uno smacco mediatico troppo umiliante per un narcisista come lui. Non potrebbe dire che il 75% dei tifosi è con lui. Lui utilizza il Toro solo per la visibiltà mediatica che gli procura.… Leggi il resto »

Last edited 5 minuti fa by Max Master
BiriLLo
BiriLLo
20 secondi fa
Reply to  Max Master

Assolutamente d’accordo… però i picchetti non sono legali e lui regala i ticket. Impossibile da praticare la strada dello stadio vuoto. Ci vanno azioni diverse che forse solo i club potrebbero intraprendere.
Mio parere

dadde
dadde
23 minuti fa
Reply to  Max Master

Il problema è che i vecchi tifosi del toro non contano più niente, la maggior parte dei tifosi sono nati dal 1990/95 in poi e hanno vissuto solo la Cairese, sono abituati a galleggiare come una provinciale e non hanno mai visto il vero toro

BiriLLo
BiriLLo
4 minuti fa
Reply to  dadde

Dubito… Direi più anni 1970/80

