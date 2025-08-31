Non si placa la protesta della tifoseria dopo il 5-0 di San Siro: a poche ore dal match di oggi ecco lo striscione affisso fuori dallo stadio
Uno striscione di protesta che campeggia fuori dallo stadio, sotto la tribuna. Un invito a tirare fuori gli attributi o, altrimenti, a lasciare il Torino. Dopo la contestazione di San Siro, la tifoseria granata – in questo caso la firma è quella dei Torino Hooligans – accoglie così la squadra a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina. “Squadra e società senza dignità”, si legge. E poi ancora: “Fuori i co***oni o fuori dalla nostra città”.
Chi entra allo stadio è complice di questo scempio e auspica la permanenza dell’unico vero responsabile.
Sveglia fessacchiotti!!!
🤣🤣🤣poi però alle 17:30 si entra,lucidate le trombette e schiaritevi la voce,chi stona salta la prossima 🎵👏
Non riesco proprio a capire chi entra allo stadio. Boicottare lo stadio è l’unica arma che abbiamo contro il TDC. Almeno stare sul piazzale senza entrare come ho fatto più volte per incontrare i vecchi amici. Bisogna isolare il pidocchio
Economicamente cambierebbe poco avere stadio vuoto (6 mil a bilancio ’24 da ingressi), in pratica un ottavo di ciò che entra per diritti tivù.
Non è una questione economica ma di immagine. Cario patisce le manifestazioni e lo stadio vuoto sarebbe uno smacco mediatico troppo umiliante per un narcisista come lui. Non potrebbe dire che il 75% dei tifosi è con lui. Lui utilizza il Toro solo per la visibiltà mediatica che gli procura.… Leggi il resto »
Assolutamente d’accordo… però i picchetti non sono legali e lui regala i ticket. Impossibile da praticare la strada dello stadio vuoto. Ci vanno azioni diverse che forse solo i club potrebbero intraprendere.
Mio parere
Il problema è che i vecchi tifosi del toro non contano più niente, la maggior parte dei tifosi sono nati dal 1990/95 in poi e hanno vissuto solo la Cairese, sono abituati a galleggiare come una provinciale e non hanno mai visto il vero toro
Dubito… Direi più anni 1970/80