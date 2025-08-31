I viola sfideranno i granata all’Olimpico Grande Torino per la seconda giornata di campionato, in campo ci saranno diversi ex

Nonostante il Torino non vanti un gran numero di giocatori che nel corso delle loro carriere sono passati attraverso la squadra toscana, i granata oggi hanno in squadra un giocatore chiave che per anni è stato il simbolo della Fiorentina, nonché capitano. Si tratta di Cristiano Biraghi, il terzino sinistro che dopo aver trascorso poco più di sei stagioni con la maglia viola è diventato un membro del Torino a seguito del trasferimento conseguito nel corso della sessione di mercato invernale della stagione 2024/2025.

Simeone è un altro grande ex

Oltre al classe 1992, il Torino vanta in rosa la presenza di un giocatore che ha vestito la maglia della Fiorentina per due stagioni. Giovanni Simeone, detto il Cholito, ha trascorso le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 vestendo la maglia viola. In questo periodo l’argentino aveva mostrato un ottimo rendimento realizzando 20 gol nel corso delle due annate, e domenica cercherà di punire la sua ex squadra davanti ai suoi nuovi tifosi.

Mandragora ritorna all’Olimpico

La Fiorentina vanta invece un solo giocatore che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia granata. Mandragora dopo essere arrivato in prestito dalla Juventus ha trascorso le stagioni 2021/2022 al Torino, tappa che ha preceduto il suo arrivo presso la squadra toscana di cui fa parte da poco più di tre stagioni. Nel suo periodo in granata, Mandragora ha collezionato 38 presenze, in cui è riuscito a siglare 3 gol e 3 assist.