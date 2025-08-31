A San Siro la contestazione dopo un pesante 5-0: ora il Torino deve riconquistare i suoi tifosi

Le persone che accorrono ogni domenica allo stadio per sostenere i propri colori sanno cosa significa essere un tifoso granata. Lo striscione esposto all’Olimpico Grande Torino rende bene l’idea dell’importanza e del valore che la squadra ha per i propri tifosi: “Voi passione e grinta, noi la vostra spinta”.

Con le sue prime dichiarazioni Baroni ha rivelato che uno degli obiettivi della stagione sarà quello di far accorrere i tifosi allo stadio per sostenere e guardare il Torino: “Noi lavoriamo per la gente e giochiamo per la gente, il calcio è questo, l’obiettivo è superare mezzo milione di tifosi nel nostro stadio“. I tifosi granata ormai da diverse stagioni appaiono insoddisfatti della propria squadra, e con l’arrivo del nuovo allenatore, il Torino ha ora iniziato un nuovo capitolo della sua storia. La speranza dei tifosi rimane la stessa: quella di tornare a vedere una squadra forte e carica di passione che si dimostri all’altezza di competere tra le posizioni più alte della classifica.

Un esordio da dimenticare

Contro l’Inter il Torino ha condotto una prova negativa, in cui ha faticato a rendersi pericoloso per la squadra avversaria. Il pesante 5-0 subito rispecchia l’andamento dell’incontro, e a seguito della recente prestazione sono stati in molti ad aver protestato contro la squadra e la società. A inizio partita i tifosi hanno intonato cori per tentare di sostenere i propri giocatori, tuttavia dopo i primi 45 minuti, i granata presenti allo stadio hanno iniziato a intonare cori contro i giocatori e la società. Prima di scendere in campo contro la Fiorentina, nella mente della squadra rimarrà impressa la protesta dei propri tifosi, che hanno deciso di abbandonare San Siro 10 minuti prima del fischio finale.

La Fiorentina per ripartire

Nell’ultima conferenza stampa, Marco Baroni ha presentato la partita in programma contro la Fiorentina, e tra le varie dichiarazioni, il tecnico ha rivelato che nel prossimo incontro cercherà di far riavvicinare i tifosi alla squadra. L’allenatore del Torino a nome di tutta la squadra si è infatti dichiarato in debito nei confronti di una tifoseria che ha sempre sostenuto la squadra: “Noi siamo in debito e dobbiamo fare di tutto affinché i tifosi siano orgogliosi, sarà importante quello che daremo noi non quello che faranno i tifosi, la cosa importante è quello che farà la squadra”.