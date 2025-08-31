Gennaro Gattuso ha diramato le convocazioni per gli impegni di settembre e non ci sono giocatori del Toro per la prima volta dopo 3 anni

Come di consueto, tra la prima e la seconda giornata di Serie A, è tempo di convocazioni nazionali. Tra la seconda e la terza giornata di campionato infatti, c’è la pausa dedicata alle selezioni di ogni paese. Italia che sarà impegnata in 2 importanti partite valide per le qualificazioni dei Mondiali 2026. Venerdì 5 settembre alle ore 20:45 Italia-Estonia e lunedì 8 settembre alle ore 20:45 Israele-Italia. Gennaro Gattuso ha fatto la lista dei convocati e per la prima volta, dopo 3 anni, non c’è nessun giocatore del Torino presente. Una notizia che non fa piacere e che fa riflettere. Niente granata in azzuro quindi per queste partite.

Casadei escluso

Il problema comunque, è alla base della rosa del Torino. Solo 3 giocatori italiani in Prima Squadra e due sono per forza di cose fuori dal giro della Nazionale: Alberto Paleari e Cristiano Biraghi. L’unico che sperava era Cesare Casadei. Lui infatti è l’unico giovane italiano in rosa del Toro. Tornato in Italia a gennaio, con Vanoli aveva fatto subito bene e Spalletti lo aveva convocato in Nazionale. Poi però è calato e anche il ct è cambiato. Adesso Gattuso ha fatto le sue prime convocazioni e non lo ha chiamato. Ora è tutto nelle mani del ragazzo: prendersi prima il Torino e poi la Nazionale.

Gli anni passati

Nel periodo di Mazzarri erano fissi nel giro della Nazionale giocatori come Sirigu e Belotti, talvolta anche Izzo. Poi c’è stato il cambio e i pilastri azzurri presenti in rosa granata sono diventati Buongiorno e Ricci. Anche Bellanova si è guadagnato l’Europeo con il Toro. Nazionale conquistata in maglia granata pure per Pobega il primo anno di Juric. Insomma, non male considerando anche Mandragora. Adesso però il solo Casadei si candida alla Nazionale. Buongiorno, Ricci e Bellanova sono solo un ricordo. Un vero peccato che in questo mercato, che si sta per concludere, non sia arrivato un solo giocatore italiano. E infatti gli Azzurri sono in crisi da anni.