Toro.it

Ecco quelle che saranno le probabili scelte di Baroni per la sfida in programma contro la Fiorentina: il cileno torna a guidare la difesa

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina. L’incontro sarà valido per la seconda giornata di campionato, e i granata cercheranno di lasciarsi alle spalle il brutto esordio contro l’Inter per ripartire in casa davanti ai propri tifosi. Sarà un incontro difficile per Marco Baroni e i suoi uomini, tuttavia i granata saranno chiamati a condurre una grande prova per cercare di strappare qualche punto che gli permetterebbe di rilanciarsi in classifica e lasciare la 20a posizione.

Marian guida la difesa

Contro l’Inter il Torino ha faticato ha trovare il giusto ritmo per cercare di entrare in partita e mettere in difficoltà i nerazzurri. I granata hanno patito la propria fragilità difensiva, e per questo tra i fari ballottaggi della formazione titolare, Maripan potrebbe tornare a guidare la difesa al fianco di Coco dal 1′. Come esterni invece, Biraghi sarà il principale candidato per la corsia di sinistra, mentre a destra, Baroni valuterà chi schierare tra Pedersen e Lazaro, tuttavia a seguito degli ultime decisioni dell’allenatore, il norvegese potrebbe partire favorito.

Gli interpreti di centrocampo

Baroni contro la Fiorentina punterà nuovamente sul 4-3-3, e come interpreti di centrocampo potrà contare su diversi giocatori all’interno della rosa. Asllani è il principale candidato per vestire la maglia da titolare, l’albanese al momento sembra essere favorito a Ilkhan, e ad assisterlo ci saranno Casadei e Gineitis. Il lituano continua a rimanere in ballottaggio con il nuovo arrivato Anjorin, tuttavia al momento il classe 2004 sembra essere in vantaggio sull’inglese che potrebbe trovare invece posto a partita in corso.

Ballottaggio Adams-Simeone

In attacco Baroni si affiderà a Simeone come punta di riferimento. Il Cholito rimane in vantaggio su Ché Adams, che avrà comunque la possibilità di incidere a partita in corso. A destra, il nuovo tecnico granata punterà nuovamente su Ngonge per cercare di dare maggiore qualità e velocità alla squadra mentre a sinistra Vlasic resta favorito nonostante l’incertezza sulla sua condizione fisica. A seguito dell’ultimo affaticamento il croato potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe, e per questo non è da escludere che anche Aboukhlal possa prendere parte all’incontro.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (4-3-3)Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. A diposizione: Popa, Paleari, Masina, Sazonov, Dembélé, Ilic, Lazaro, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, ZapataAllenatoreMarco Baroni.
IndisponibiliSchuurs, Savva, Ismajli
SqualificatiNessuno

Nikola Vlasic
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 30-08-2025

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Policano
Policano
19 minuti fa

Se Coco gioca, purtroppo, non va a Mosca. Biraghi alla frutta, Pedersen mediocre giocatore di serie B, Israel sarà presto il vice di Paleari. Senza offesa agli uomini ma dietro se questi sono i migliori vuol dire che siamo da serie B.
BELLICAPELLI INCOMPETENTE
TDC VATTENE.

direibene18
direibene18
29 minuti fa

Biraghi una sicurezza.
Cairo VATTENE

tajarin
tajarin
33 minuti fa

Ilkhan in panca sarebbe assurdo. Contro l’Inter è stato l’ unico in palla.

Chi è Nkounkou. Il terzino francese che piace al Torino