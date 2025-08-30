Ecco quelle che saranno le probabili scelte di Baroni per la sfida in programma contro la Fiorentina: il cileno torna a guidare la difesa

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina. L’incontro sarà valido per la seconda giornata di campionato, e i granata cercheranno di lasciarsi alle spalle il brutto esordio contro l’Inter per ripartire in casa davanti ai propri tifosi. Sarà un incontro difficile per Marco Baroni e i suoi uomini, tuttavia i granata saranno chiamati a condurre una grande prova per cercare di strappare qualche punto che gli permetterebbe di rilanciarsi in classifica e lasciare la 20a posizione.

Marian guida la difesa

Contro l’Inter il Torino ha faticato ha trovare il giusto ritmo per cercare di entrare in partita e mettere in difficoltà i nerazzurri. I granata hanno patito la propria fragilità difensiva, e per questo tra i fari ballottaggi della formazione titolare, Maripan potrebbe tornare a guidare la difesa al fianco di Coco dal 1′. Come esterni invece, Biraghi sarà il principale candidato per la corsia di sinistra, mentre a destra, Baroni valuterà chi schierare tra Pedersen e Lazaro, tuttavia a seguito degli ultime decisioni dell’allenatore, il norvegese potrebbe partire favorito.

Gli interpreti di centrocampo

Baroni contro la Fiorentina punterà nuovamente sul 4-3-3, e come interpreti di centrocampo potrà contare su diversi giocatori all’interno della rosa. Asllani è il principale candidato per vestire la maglia da titolare, l’albanese al momento sembra essere favorito a Ilkhan, e ad assisterlo ci saranno Casadei e Gineitis. Il lituano continua a rimanere in ballottaggio con il nuovo arrivato Anjorin, tuttavia al momento il classe 2004 sembra essere in vantaggio sull’inglese che potrebbe trovare invece posto a partita in corso.

Ballottaggio Adams-Simeone

In attacco Baroni si affiderà a Simeone come punta di riferimento. Il Cholito rimane in vantaggio su Ché Adams, che avrà comunque la possibilità di incidere a partita in corso. A destra, il nuovo tecnico granata punterà nuovamente su Ngonge per cercare di dare maggiore qualità e velocità alla squadra mentre a sinistra Vlasic resta favorito nonostante l’incertezza sulla sua condizione fisica. A seguito dell’ultimo affaticamento il croato potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe, e per questo non è da escludere che anche Aboukhlal possa prendere parte all’incontro.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. A diposizione: Popa, Paleari, Masina, Sazonov, Dembélé, Ilic, Lazaro, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli

Squalificati: Nessuno