Si è spento ieri Sergio Darbesio, per oltre vent’anni collaboratore del Torino Calcio

di Fabio Milano – Fabrizio Turco

Il mondo Toro, di ieri e dell’altro ieri, piange il “suo” Sergione.

Sergio Darbesio se n’è andato ieri sera, nel silenzio delle sue colline astigiane dove si era ritirato da qualche anno.

Non stava bene da tempo, Sergione. Ha combattuto con coraggio una malattia bastarda; ha vinto il primo tempo, alla fine ha perso, ma lo ha fatto a testa alta, guardando negli occhi il nemico. Proprio come faceva il “suo” Toro, quello di cui è stato prezioso collaboratore fino al fallimento del Torino Calcio avvenuto nel 2005. Aveva lavorato ai tempi di Sergio Rossi e Gerbi, con Borsano e Goveani, fino ai periodi bui di Calleri, Vidulich e Cimminelli. Lui, Sergione, si è sempre dedicato al Toro a testa bassa, diventando un insostituibile factotum, un grande jolly, come si direbbe oggi. Risolvendo problemi a tutti, e senza mai crearne. E così negli anni era diventato il testimone di un mondo che non c’è più. Di un Toro che non c’è più.

Eppure in queste ore, a salutarne l’altruismo e la bontà d’animo, ci sono tutti i suoi ragazzi, quelli che rappresentano lo zoccolo duro della famiglia granata di allora. Perché è nei momenti essenziali, soprattutto davanti alla morte, che la famiglia si stringe, proprio come sta facendo in queste ore la Famiglia del Toro. Ed è a questo affetto che ci uniamo anche noi per mandare un abbraccio sincero alla famiglia.

Ciao grande Sergione. Ci mancherai. Ci mancherai tanto.