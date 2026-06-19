La Scozia di Che Adams, dopo la vittoria contro l’Haiti, si appresta a sfidare il Marocco questa notte alle 00:00 italiane
Che Adams e la Scozia, dopo il convincente esordio contro l’Haiti vinto per 1-0, si preparano a sfidare il Marocco fresco dell’ottimo pareggio contro il Brasile. L’attaccante granata, dopo essere partito titolare nella gara d’esordio in cui ha giocato 75′, punta a una maglia dal 1′ anche contro il Marocco. La gara si disputerà questa notte alle 00:00 italiane presso il Gillette Stadium a Foxborough.