Nel corso della partita tra Torino e Vado i tifosi hanno manifestato la loro contrarietà ad una possibile cessione dell’esterno
I tifosi hanno preso una posizione e c’era da aspettarselo. Nel corso della sfida del Filadelfia, tra Torino e Vado, si è levato un coro in favore di Alessio Cacciamani, che esprime in pieno quello che è il volere non solo della Curva ma pure dell’intera tifoseria. “Cacciamani non si vende”: perentorio e chiaro, nei giorni in cui la Roma si è interessata al giocatore con tanto di colloqui tra le parti. Il Toro, è vero, ha alzato il muro ma la prudenza non è mai troppa e i tifosi hanno voluto, comunque, sottolineare il proprio pensiero.
Cario è indifendibile e chi lo fa, è un povero Scimmionelli qualunque.
Ecco, invece dei soliti “vehcairupiciu” ecc cori come “Cacciamani non si vende” o anche “Caccia i Grani e Tieni Cacciamani” ci possono stare…. doverosi.
Fammi capire, quando qualcuno critica cairo , per il fatto che non cacci soldi o che voglia gestire sempre in prima persona le cose pur non avendone le competenze, intervieni sempre a spada tratta in sua difesa, salvo poi affermare che sarebbe doveroso uno striscione in cui lo si invita… Leggi il resto »
Criticare si puo’, ci mancherebbe ma le critiche devono essere costruttive. E “caccia i grani” e’ piu’ un invito costruttivo che non una critica (ancorche’ costruttiva). Ha anche il merito di un’assunzione di responsabilita’ (“se investi, se cacci i grani, noi faremo di tutto perche’ l’investimento sia produttivo: abbonandoci, sostenendo… Leggi il resto »
Chiaro che non si puo’ pretendere investimenti fuori dalla logica, tipo aumento di capitale da 100 milioni, ma qualcosa si’, sapendo che e’ un investimento produttivo son sicuro che Cairo lo farebbe.