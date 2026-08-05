Nel corso della partita tra Torino e Vado i tifosi hanno manifestato la loro contrarietà ad una possibile cessione dell’esterno

I tifosi hanno preso una posizione e c’era da aspettarselo. Nel corso della sfida del Filadelfia, tra Torino e Vado, si è levato un coro in favore di Alessio Cacciamani, che esprime in pieno quello che è il volere non solo della Curva ma pure dell’intera tifoseria. “Cacciamani non si vende”: perentorio e chiaro, nei giorni in cui la Roma si è interessata al giocatore con tanto di colloqui tra le parti. Il Toro, è vero, ha alzato il muro ma la prudenza non è mai troppa e i tifosi hanno voluto, comunque, sottolineare il proprio pensiero.