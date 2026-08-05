Il lituano è nella lista dei cedibili del Torino e il Celtic lo continua a corteggiare. Il 66 granata nel frattempo continua a lavorare

Un reperto, quello del centrocampo, in continuo rinnovamento dopo l’acquisto di Fitz-Jim e la rivelazione Andrea Luongo capace, per ora, di stravolgere le gerarchie della metà campo granata. Con Anjorin ancora ai box, Ilic fuori dal progetto e Ilkhan sulla via del recupero, il centrocampo granata vede due nuovi interpreti e un’altro verso il trasferimento. E’ il caso di Gvidas Gineitis, centrocampista granata classe 2004 che dopo 6 stagioni in granata, tra prima squadra e giovanili, potrebbe lasciare il Torino. E’ infatti noto l’interesse del Celtic, piombato sul giocatore nelle ultime settimane per infoltire il proprio reparto di centrocampo.

L’agente conferma l’interesse degli scozzesi

Come riferito anche dalle parole dell’agente del giocatore, l’interesse della squadra scozzese è reale seppur non sia stata fatta ancora nessuna offerta: “Alcuni rappresentanti del Celtic mi hanno contattato, ma non ho ancora ricevuto alcuna offerta”. Tuttavia, l’agente ha ribadito la volontà di cercare altre opzioni nonostante il suo assistito apprezzi l’interesse degli scozzesi: “Apprezzo il loro impegno e sono pronto a collaborare, ma devo anche continuare a lavorare su altre opzioni per Gvidas.Gvidas apprezza l’interesse di un club così importante e sarebbe pronto a valutare l’eventuale offerta”.

Dunque, arrivano conferme dell’interesse del Celtic e del futuro sempre più incerto di Gineitis.

Da scommessa a sacrificabile

Dopo essere stato lanciato da Ivan Juric, il primo a credere nel ragazzo, il futuro del centrocampista lituano potrebbe essere lontano da Torino. In queste stagioni ha sempre ricevuto l’approvazione degli allenatori: prima Vanoli che elogiava la sua potenza di tiro e poi anche Baroni e D’Aversa che lo hanno spesso preso in considerazione per via del suo mancino che, in un centrocampo di soli destri, rappresentava una valida alternativa. Tuttavia, nonostante gli elogi e la fiducia riposti nei suoi confronti, il 66 granata potrebbe partire dopo 4 stagioni di serie A col Torino.