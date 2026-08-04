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Il presidente del Torino, intervistato al termine del funerale di Franco Baresi ha ricordato il capitano del Milan

Urbano Cairo, al termine dei funerali di Franco Baresi, ha ricordato l’eleganza del capitano rossonero, simbolo di un calcio un calcio di altri tempi. Queste le parole del presidente: “Una persone umile che con i fatti, con i comportamenti in campo e fuori dal campo, con la sua eleganza e signorilità, nella vittoria, ma anche nella sconfitta ha dato un esempio incredibile a tutti“. Il presidente ha poi proseguito elogiando l‘amore di Baresi verso i rossoneri: “È retrocesso due volte con il Milan, è rimasto, non lo ha mai lasciato, è una grande bandiera del Milan ed un grade capitano”

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 04-08-2026

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Max Master
Max Master
33 minuti fa

Baresi sarà sempre ricordato come una gloria rossonera. Il pidocchio di masio sarà ricordato in eterno come una sciagura Granata

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
54 minuti fa

Quest’aborto di coso non ha mai visto una partita di calcio prima che gli regalassero il Toro, e parla….sta mer.d.a

Valentino
Valentino
1 ora fa

Grazie presidente per le sue belle parole.

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