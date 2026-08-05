Pienone al Filadelfia per la sfida amichevole: ci sono anche gli Ultras che continuano la contestazione nei confronti di Urbano Cairo
Avevano annunciato il ritorno allo stadio in occasione della nuova stagione, interrompendo lo sciopero che durava da qualche mese. Gli Ultras granata sono oggi al Filadelfia in occasione dell’amichevole tra Torino e Vado. E in quel settore, la “Curva” solitamente occupata da loro, c’è lo striscione “Vattene”, riferito al presidente Cairo.
Ottima l’idea di lasciare da parte il nome Cairo e di limitarsi ad un “VATTENE”. Diventa uno striscione ‘jolly’ utile per tutti i presidenti presenti, passati e futuri e buono per tutte le stagioni….
Stavolta l’hanno fatto per te.
Concordo pienamente
Il tuo amatissimo Cairo sa benissimo che è per lui.