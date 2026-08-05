Toro.it

Pienone al Filadelfia per la sfida amichevole: ci sono anche gli Ultras che continuano la contestazione nei confronti di Urbano Cairo

Avevano annunciato il ritorno allo stadio in occasione della nuova stagione, interrompendo lo sciopero che durava da qualche mese. Gli Ultras granata sono oggi al Filadelfia in occasione dell’amichevole tra Torino e Vado. E in quel settore, la “Curva” solitamente occupata da loro, c’è lo striscione “Vattene”, riferito al presidente Cairo.

Filadelfia
Filadelfia
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 05-08-2026

Iscriviti
Notificami
4 Commenti
più nuovi
più vecchi
Scimmionelli
Scimmionelli
12 minuti fa

Ottima l’idea di lasciare da parte il nome Cairo e di limitarsi ad un “VATTENE”. Diventa uno striscione ‘jolly’ utile per tutti i presidenti presenti, passati e futuri e buono per tutte le stagioni….

Berggreen
Berggreen
10 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Stavolta l’hanno fatto per te.

Last edited 9 minuti fa by Berggreen
marfix59
marfix59
14 secondi fa
Reply to  Berggreen

Concordo pienamente

marfix59
marfix59
32 secondi fa
Reply to  Scimmionelli

Il tuo amatissimo Cairo sa benissimo che è per lui.

Fitz-Jim alla prima al Fila: vuole prendersi il posto da titolare