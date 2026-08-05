Pienone al Filadelfia per la sfida amichevole: ci sono anche gli Ultras che continuano la contestazione nei confronti di Urbano Cairo

Avevano annunciato il ritorno allo stadio in occasione della nuova stagione, interrompendo lo sciopero che durava da qualche mese. Gli Ultras granata sono oggi al Filadelfia in occasione dell’amichevole tra Torino e Vado. E in quel settore, la “Curva” solitamente occupata da loro, c’è lo striscione “Vattene”, riferito al presidente Cairo.