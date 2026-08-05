L’ex dt granata consiglia alla società giallorossa di acquistare il giovane esterno di proprietà del Torino

“Cacciamani ha grande professionalità, educazione top e questa è la base per una crescita futura. Per il gioco di Gasperini sarebbe perfetto, mi ricorda molto Spinazzola”. A consigliare alla società giallorossa di acquistare il giovane esterno è stato Davide Vagnati, l’ex direttore tecnico del Torino.

Vagnati un anno fa preferì cedere Cacciamani in prestito e acquistare Aboukhlal

Una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Sky Sport che desta stupore, considerato che il dirigente è ancora sotto contratto con la società granata (e lo sarà fino al 30 giugno). Vagnati ha poi anche aggiunto: “Cacciamani lo vidi in Under 18, lo portammo in Prima squadra con Vanoli e ci piacque subito”. In Cacciamani non ci aveva invece creduto molto la scorsa estate, quando preferì spendere 7,5 milioni per acquistare Zakaria Aboukhlal anziché puntare sul talento cresciuto nel vivaio, nonostante fosse stato protagonista di un ottimo ritiro. A un anno di distanza Cacciamani è un titolare del Toro, Aboukhlal invece una riserva.