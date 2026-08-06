Il presidente Cairo per la prima volta in questo precampionato ha seguito un’amichevole dal vivo: poi ha cenato col gruppo al FIla

C’era anche Urbano Cairo al Filadelfia per assistere alla sfida tra Torino e Vado. Il presidente per la prima volta in questo precampionato ha seguito dal vivo una gara dei granata, quella vinta 3-1 contro i liguri. Una giornata che ha visto l’impianto gremito (erano circa 3000 i tifosi presenti, Ultras compresi) e il Toro continuare nella preparazione che ha come obiettivo quello di preparare al meglio il gruppo per il debutto di Coppa Italia.

Pomeriggio in cui non sono mancati i cori di contestazioni nei confronti del presidente: il ritorno degli Ultras non ha frenato le proteste, al contrario.

A cena con il gruppo

C’era anche Cairo, appunto. E così, terminata la partita, il patron ha avuto modo di cenare con squadra e staff al completo, per fare il punto sulla situazione a dieci giorni dalla sfida alla Carrarese. Una visita che probabilmente nel corso della stagione si riproporrà più volte: una consuetudine per il presidente quella di intrattenersi con la squadra nel corso della settimana. E così è accaduto anche ieri, in un momento in cui il mercato è ancora aperto.