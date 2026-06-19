E’ mancato all’età di 58 anni l’ex attaccante di Livorno e Bari, dopo una lunga battaglia contro un tumore aggravatosi negli ultimi mesi

Igor Protti è morto al termine di una lunga battaglia contro un tumore all’età di 58 anni. L’ex giocatore era da tempo alle prese con la malattia, che aveva avuto il coraggio di raccontare pubblicamente. A comunicare la scomparsa è stata la famiglia che, attraverso un lungo post su Instagram, ha pubblicato un emozionante messaggio scritto dal giocatore prima della morte.

Igor Protti, nato nel 1967, è stato un attaccante che ha militato, tra le altre squadre, nel Bari e nel Livorno in cui diventò il simbolo della città.