Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal casting dei portieri al rinnovo di Cacciamani

Tuttosport

Ravaglia: Toro prima scelta

Il portiere del Bologna è seguito anche da Udinese e Parma, ma è stuzzicato maggiormente dalla proposta granata: con Abate sarebbe il titolare.

Cacciamani 2031 partite e trattative

Il giovane talento verrà blindato dalla società granata. Col nuovo allenatore sarà adeguato l’ingaggio. Abate è convinto che l’esterno possa volare anche in A.

La bella estate di Pedersen Dal Mondiale al rinnovo

Il terzino è reduce da un anno in crescendo: una rivincita dopo le ripetute delusioni della stagione precedente.

Spari, mitra e colpi di testa Ma il derby resta il derby

Torino, aprile 1945, a meno di un meso dalla Liberazione si organizza una sfida tra bianconeri e granata. Sembra una buona idea, finché sibila una pallottola sugli spalti.

La Stampa

“Abate scelta giusta ha un passato di livello in porta voto Falcone”

Stefano Sorrentino L’ex portiere granata e il Toro di oggi “Un progetto improntato sui giovani può essere la soluzione”.

La Gazzetta dello Sport

Cholito già al lavoro è più di un bomber per il Toro di Abate

In palestra anche in vacanza per farsi trovare pronto. Con il suo esempio sarà un riferimento nel gruppo.