Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal casting dei portieri al rinnovo di Cacciamani
Tuttosport
Ravaglia: Toro prima scelta
Il portiere del Bologna è seguito anche da Udinese e Parma, ma è stuzzicato maggiormente dalla proposta granata: con Abate sarebbe il titolare.
Cacciamani 2031 partite e trattative
Il giovane talento verrà blindato dalla società granata. Col nuovo allenatore sarà adeguato l’ingaggio. Abate è convinto che l’esterno possa volare anche in A.
La bella estate di Pedersen Dal Mondiale al rinnovo
Il terzino è reduce da un anno in crescendo: una rivincita dopo le ripetute delusioni della stagione precedente.
Spari, mitra e colpi di testa Ma il derby resta il derby
Torino, aprile 1945, a meno di un meso dalla Liberazione si organizza una sfida tra bianconeri e granata. Sembra una buona idea, finché sibila una pallottola sugli spalti.
La Stampa
“Abate scelta giusta ha un passato di livello in porta voto Falcone”
Stefano Sorrentino L’ex portiere granata e il Toro di oggi “Un progetto improntato sui giovani può essere la soluzione”.
La Gazzetta dello Sport
Cholito già al lavoro è più di un bomber per il Toro di Abate
In palestra anche in vacanza per farsi trovare pronto. Con il suo esempio sarà un riferimento nel gruppo.