Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno di Vlasic alle firme di Comuzzo e Comert
Tuttosport
Vlasic non perde tempo subito prove di 3-4-2-1
Primo giorno di lavoro per Nikola con Abate. Il tecnico lo considera uno dei punti fermi della squadra.
Comuzzo e Comert firme e allenamento
Ecco i due rinforzi per la difesa Abate li ha subito testati con un lavoro tattico al Filadelfia.
Preso anche Fitz-Jim “Felice di essere qua. Forza Toro!”
Il centrocampista arriva dell’Ajax a titolo definitivo per 2,5 milioni oltre al 5% dell’eventuale futura rivendita: adesso la firma, poi l’annuncio.
La Stampa
Rivoluzione al centro Toro, dopo Fitz-Jim obiettivo Koutsoupias
Preso il regista, i granata cercano un mediano ruba palloni entro il fine settimana potrebbe arrivare il portiere Perri.
La Gazzetta dello Sport
Abate mette i muscoli Comert-Comuzzo c’è il doppio colpo
Presi i difensori, ieri prio allenamento a Fila il friulano: “Non vedo l’ora di cominciare”.