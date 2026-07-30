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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno di Vlasic alle firme di Comuzzo e Comert

Tuttosport

Vlasic non perde tempo subito prove di 3-4-2-1

Primo giorno di lavoro per Nikola con Abate. Il tecnico lo considera uno dei punti fermi della squadra.

Comuzzo e Comert firme e allenamento

Ecco i due rinforzi per la difesa Abate li ha subito testati con un lavoro tattico al Filadelfia.

Preso anche Fitz-Jim “Felice di essere qua. Forza Toro!”

Il centrocampista arriva dell’Ajax a titolo definitivo per 2,5 milioni oltre al 5% dell’eventuale futura rivendita: adesso la firma, poi l’annuncio.

La Stampa

Rivoluzione al centro Toro, dopo Fitz-Jim obiettivo Koutsoupias

Preso il regista, i granata cercano un mediano ruba palloni entro il fine settimana potrebbe arrivare il portiere Perri.

La Gazzetta dello Sport

Abate mette i muscoli Comert-Comuzzo c’è il doppio colpo

Presi i difensori, ieri prio allenamento a Fila il friulano: “Non vedo l’ora di cominciare”.

Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina celebrates at the end of the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
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ultimo aggiornamento: 30-07-2026

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