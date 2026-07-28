Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Comuzzo e Comert, arrivano i nuovi innesti per Abate in difesa
La Gazzetta dello Sport
Il Toro alza il muro
Comuzzo ad un passo, oggi arriva Comert: la difesa cresce
Tuttosport
Toro, preso Comuzzo! Oggi le visite di Comert
L’italiano arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 20. Domani la firma dello svizzero: biennale
La difesa cambia, così Coco scivola nelle gerarchie
Da quando è arrivato Saul è sempre stato titolare, ma le ultime operazioni rischiano di togliergli spazio
Il Tar: “Niente trasferte per i residenti a Torino”
E’ stato parzialmente accolto il ricorso dell’Unione Club Granata. Gli avvocati: “Siamo soddisfatti”
La Stampa
Comuzzo, un soldato per il Toro
Preso il difensore dalla Fiorentina, un milione per il prestito, diritto di riscatto fissato a 19
Toro, niente trasferte per i tifosi della città, via libera per gli altri
Accolto in parte il ricorso dell’Unione Club Granata