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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Vlasic torna ad allenarsi, novità nella trattativa per Comuzzo

Tuttosport

C’é Vlasic al Filadelfia. Abate ha il suo leader
A 24 giorni dall’eliminazione nel Mondiale, il croato oggi comincia ad allenarsi. Il tecnico sorride: “Esempio e punto di riferimento”

Ma Abate attende pure gli esterni
In ritiro Bianay Balcot e Dembélé non hanno convinto. E anche Aboukhlal non è certo di restare

Toro, Comuzzo è più vicino
La Fiorentina ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrale: oggi nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa

La Stampa

Il Toro si è innamorato di Luongo: “Sono grato di questa opportunità
Il giovane centrocampista nel ritiro di Pinzolo ha conquistato Abate, i compagni e i tifosi granata

Il Toro accelera per Comuzzo e domani arriva Comert
Le manovre nel reparto arretrato: si sblocca la trattativa con l’azzurro della Fiorentina, visite mediche per lo spagnolo

La Gazzetta dello Sport

E’ un Toro da ragazzi
Giovani e carichi. Cacciamani vola, Luongo inventa

Nikola Vlasic of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 27-07-2026

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