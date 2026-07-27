Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Vlasic torna ad allenarsi, novità nella trattativa per Comuzzo
Tuttosport
C’é Vlasic al Filadelfia. Abate ha il suo leader
A 24 giorni dall’eliminazione nel Mondiale, il croato oggi comincia ad allenarsi. Il tecnico sorride: “Esempio e punto di riferimento”
Ma Abate attende pure gli esterni
In ritiro Bianay Balcot e Dembélé non hanno convinto. E anche Aboukhlal non è certo di restare
Toro, Comuzzo è più vicino
La Fiorentina ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrale: oggi nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa
La Stampa
Il Toro si è innamorato di Luongo: “Sono grato di questa opportunità
Il giovane centrocampista nel ritiro di Pinzolo ha conquistato Abate, i compagni e i tifosi granata
Il Toro accelera per Comuzzo e domani arriva Comert
Le manovre nel reparto arretrato: si sblocca la trattativa con l’azzurro della Fiorentina, visite mediche per lo spagnolo
La Gazzetta dello Sport
E’ un Toro da ragazzi
Giovani e carichi. Cacciamani vola, Luongo inventa