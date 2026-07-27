Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Vlasic torna ad allenarsi, novità nella trattativa per Comuzzo

Tuttosport

C’é Vlasic al Filadelfia. Abate ha il suo leader

A 24 giorni dall’eliminazione nel Mondiale, il croato oggi comincia ad allenarsi. Il tecnico sorride: “Esempio e punto di riferimento”

Ma Abate attende pure gli esterni

In ritiro Bianay Balcot e Dembélé non hanno convinto. E anche Aboukhlal non è certo di restare

Toro, Comuzzo è più vicino

La Fiorentina ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrale: oggi nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa

La Stampa

Il Toro si è innamorato di Luongo: “Sono grato di questa opportunità

Il giovane centrocampista nel ritiro di Pinzolo ha conquistato Abate, i compagni e i tifosi granata

Il Toro accelera per Comuzzo e domani arriva Comert

Le manovre nel reparto arretrato: si sblocca la trattativa con l’azzurro della Fiorentina, visite mediche per lo spagnolo

La Gazzetta dello Sport

E’ un Toro da ragazzi

Giovani e carichi. Cacciamani vola, Luongo inventa