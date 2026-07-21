Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: dalla grinta di Oristanio all’interesse per Lucas Ryan in difesa

Tuttosport

Oristanio: “Sento la storia del Toro”

“Andrò a Superga da solo per vivere le emozioni che solo lì si provano. Un altro club mi voleva ma avevo dato la mia parola a Petrachi”

C’è anche Adams per ora

L’attaccante avrà un confronto con Petrachi per definire il futuro. La cessione resta probabile

Per la difesa Toro spunta il brasiliano Lucas Ryan

Mancino e dotato di un buon colpo di testa, gioca in Bulgaria nella Lokomotiv Plovdiv. Ha esordito sabato in campionato con un ko

La Gazzetta dello Sport

Emozione Oristanio

“I tifosi, Superga, Abate, al Toro tutto è speciale”

La Stampa

Sarà un Toro con più fantasia, Abate chiede di avere coraggio

Il nuovo volto dell’attacco sposa la filosofia del giovane tecnico: “Ogni giorno lui ci migliora. Sto capendo la grandezza della storia granata e voglio andare a Superga da solo per capire”