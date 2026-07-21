Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: dalla grinta di Oristanio all’interesse per Lucas Ryan in difesa
Tuttosport
Oristanio: “Sento la storia del Toro”
“Andrò a Superga da solo per vivere le emozioni che solo lì si provano. Un altro club mi voleva ma avevo dato la mia parola a Petrachi”
C’è anche Adams per ora
L’attaccante avrà un confronto con Petrachi per definire il futuro. La cessione resta probabile
Per la difesa Toro spunta il brasiliano Lucas Ryan
Mancino e dotato di un buon colpo di testa, gioca in Bulgaria nella Lokomotiv Plovdiv. Ha esordito sabato in campionato con un ko
La Gazzetta dello Sport
Emozione Oristanio
“I tifosi, Superga, Abate, al Toro tutto è speciale”
La Stampa
Sarà un Toro con più fantasia, Abate chiede di avere coraggio
Il nuovo volto dell’attacco sposa la filosofia del giovane tecnico: “Ogni giorno lui ci migliora. Sto capendo la grandezza della storia granata e voglio andare a Superga da solo per capire”