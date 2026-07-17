Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione di Perri all’interesse del Benfica per Casadei
Tuttosport
Da Perri si al Toro e alla serie A
Il brasiliano dopo aver giocato in Francia e Inghilterra gradirebbe confrontarsi con il campionato italiano: assist ideale per Petrachi.
Benfica su Casadei Abate alza il muro
A Pinzolo l’ex Chelsea ha già stregato il tecnico.
La Stampa
Alessandro Gazzi: “Il Toro è la mia casa voglio far capire città e club”
Il mediano più amato dai tifosi granata e il suo nuovo ruolo di team manager “Come da giocatore mi metto a disposizione degli altri per dare una mano”.
Codice Abate
Allenamenti intensi, prove di calcio coraggioso e anche le scarpe granata Il tecnico del Toro, a Pinzolo, lavora su tattica e senso di appartenenza.
La Gazzetta dello Sport
Casadei a tutto gas
Tiratissimo e maturo Cesare va di corsa il Toro punta su di lui.