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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione di Perri all’interesse del Benfica per Casadei

Tuttosport

Da Perri si al Toro e alla serie A

Il brasiliano dopo aver giocato in Francia e Inghilterra gradirebbe confrontarsi con il campionato italiano: assist ideale per Petrachi.

Benfica su Casadei Abate alza il muro

A Pinzolo l’ex Chelsea ha già stregato il tecnico.

La Stampa

Alessandro Gazzi: “Il Toro è la mia casa voglio far capire città e club”

Il mediano più amato dai tifosi granata e il suo nuovo ruolo di team manager “Come da giocatore mi metto a disposizione degli altri per dare una mano”.

Codice Abate

Allenamenti intensi, prove di calcio coraggioso e anche le scarpe granata Il tecnico del Toro, a Pinzolo, lavora su tattica e senso di appartenenza.

La Gazzetta dello Sport

Casadei a tutto gas

Tiratissimo e maturo Cesare va di corsa il Toro punta su di lui.

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ultimo aggiornamento: 17-07-2026

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