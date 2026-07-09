Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino:

Tuttosport

“Toro, offerte no ma interesse si”

Il presidente: “Ancora non ho ricevuto proposte vincolanti, però i fondi americani aleggiano. Senza tifosi è un problema: resto disposto a farmi da parte”. Adunata il 19 al Filadelfia: la Maratona continuerà a contestare. Ufficiale il rinnovo di Zapata.

Difesa: da Gassama al sogno Comuzzo

L’ultima scommessa: il maliano che gioca in Russia. Il ds proverà a trattare anche il viola in prestito.

La Stampa

Cairo: “Disposto a vendere il Toro vorrei un torinese, ricco e tifoso”.

La Gazzetta dello Sport

“Ha grande energia faremo un Toro adatto alle sue idee”

Il presidente granata: “Sarà una squadra giovane con qualche rinforzo importante più i giocatori esperti che abbiamo già nell’organico”.

Ignazio Abate
Ignazio Abate
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ultimo aggiornamento: 09-07-2026

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