Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino:
Tuttosport
“Toro, offerte no ma interesse si”
Il presidente: “Ancora non ho ricevuto proposte vincolanti, però i fondi americani aleggiano. Senza tifosi è un problema: resto disposto a farmi da parte”. Adunata il 19 al Filadelfia: la Maratona continuerà a contestare. Ufficiale il rinnovo di Zapata.
Difesa: da Gassama al sogno Comuzzo
L’ultima scommessa: il maliano che gioca in Russia. Il ds proverà a trattare anche il viola in prestito.
La Stampa
Cairo: “Disposto a vendere il Toro vorrei un torinese, ricco e tifoso”.
La Gazzetta dello Sport
“Ha grande energia faremo un Toro adatto alle sue idee”
Il presidente granata: “Sarà una squadra giovane con qualche rinforzo importante più i giocatori esperti che abbiamo già nell’organico”.