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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato del portiere, Lo Russo sprona Cairo per lo stadio

Tuttosport

Il sindaco tallona di nuovo Cairo: “Stadio, aspetto il progetto”
Lo Russo preme per evitare ritardi e rinvii di comodo: “Nei prossimi mesi il Toro dovrà presentarci la proposta di partenariato, c’è l’ha promesso”

Toro, il piano B a Gill. Ramsdale e Perri, Petrachi ci prova
Per l’inglese del Southampton il problema è l’ingaggio (7 milioni). Il brasiliano in uscita dal Leeds

Quella strana malattia di Pedersen
Il norvegese è l’unico granata ancora al Mondiale. Il ct: “Troppe emozioni”

La Stampa

Il Toro fa pressing per Comuzzo e ritenta con Ebosse
Il club vuole dare ad Abate almeno un difensore centrale prima della partenza per Pinzolo. Cresce l’interesse per Fortini

Si complica Gill, il Toro su Ramsdale
Petrachi valuta alternative, occhi su Lucas Perri, Ravaglia e Falcone. Per la fascia c’è Favasuli

La Gazzetta dello Sport

Primo giorno da Toro
Abate sbarca in città, subito agenda piena, contatto con Zapata

Ignazio Abate
Ignazio Abate
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ultimo aggiornamento: 08-07-2026

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