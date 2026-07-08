Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato del portiere, Lo Russo sprona Cairo per lo stadio
Tuttosport
Il sindaco tallona di nuovo Cairo: “Stadio, aspetto il progetto”
Lo Russo preme per evitare ritardi e rinvii di comodo: “Nei prossimi mesi il Toro dovrà presentarci la proposta di partenariato, c’è l’ha promesso”
Toro, il piano B a Gill. Ramsdale e Perri, Petrachi ci prova
Per l’inglese del Southampton il problema è l’ingaggio (7 milioni). Il brasiliano in uscita dal Leeds
Quella strana malattia di Pedersen
Il norvegese è l’unico granata ancora al Mondiale. Il ct: “Troppe emozioni”
La Stampa
Il Toro fa pressing per Comuzzo e ritenta con Ebosse
Il club vuole dare ad Abate almeno un difensore centrale prima della partenza per Pinzolo. Cresce l’interesse per Fortini
Si complica Gill, il Toro su Ramsdale
Petrachi valuta alternative, occhi su Lucas Perri, Ravaglia e Falcone. Per la fascia c’è Favasuli
La Gazzetta dello Sport
Primo giorno da Toro
Abate sbarca in città, subito agenda piena, contatto con Zapata