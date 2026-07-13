Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’allenamento a porte aperte alla situazione portiere

Tuttosport

Il Toro riparte da 1.500 tifosi, ma con Cairo non c’è la pace

Al Filadelfia applausi per Abate e per i giocatori. Poi la squadra è partita per Pinzolo. “Con questa ambizione sarà sempre contestazione. Vendi” recita lo striscione degli Ultras contro il presidente.

La Stampa

Voglia di Toro

Quasi 2000 spettatori all’allenamento a mattutino a porte aperte al Filadelfia con il nuovo tecnico Abate. Applausi a Paleari e Zapata. primo gol della stagione firmato da Oristanio, poi la partenza per il ritiro a Pinzolo. Le parole di Petrachi: “Capisco i tifosi, ma sta nascendo un Torino con una dignità importante”.

Toro, il portiere prima di tutto: Perri obiettivo numero uno

Petrachi ora punta sul brasiliano del Leeds: pronta l’offerta. Dopo le difficoltà riscontrate per Gill e Livakovic, Perri è il nuovo obiettivo primario di Petrachi. Il brasiliano di 28 anni punta proprio il nostro campionato. Una carriera, quella di Perri, che l’ha visto rincorrere grandi aspettative, ma che l’ha anche visto cambiare cinque squadre negli ultimi quattro anni, senza mai riuscire a confermarsi.

La Gazzetta dello Sport

Toro, che carica

Tremila cuori granata al Filadelfia: Abate parte con la spinta dei tifosi. Il nuovo tecnico debutta tra l’entusiasmo: Paleari, Zapata e Simeone i più applauditi. Oristanio in gol, Cacciamani ok. Oggi prima seduta in quota a Pinzolo.