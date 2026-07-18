Ecco le notizie dei principali quotidiani sul Torino: dalla grinta di Zapata dopo il rinnovo all’interesse per Ehizibue

Tuttosport

Toro scelta di vita

Zapata: “Siamo ancora incompleti, ma vogliamo un campionato da protagonisti. Il calcio di Abate è molto propositivo: è importante per alzare il livello”

Avanti per Ehizibue, dialoghi in corso

L’esterno olandese è svincolato e seguito anche dal Venezia. Sondaggio per Fortini ma è caro

Il tifo organizzato sceglie di rianimare la Maratona

La decisone sarà annunciata dagli Ultras nel raduno promosso per domani davanti al Filadelfia

La Gazzetta dello Sport

“Toro è un orgoglio”

Zapata al massimo: “Voglio un anno in doppia cifra. Abate, che energia”

La Stampa

La scalata di Luongo, il Toro lo promuove in prima squadra

Il centrocampista della Primavera stupisce tutti in allenamento, Abate decide di tenerlo: può diventare la sorpresa del ritiro

Vogliamo riguadagnare l’amore dei tifosi, il Toro per me è una scelta di vita

Il capitano granata è tra gli attaccanti più prolifici del campionato: “Sto bene, lavoro per andare in doppia cifra”