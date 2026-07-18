Ecco le notizie dei principali quotidiani sul Torino: dalla grinta di Zapata dopo il rinnovo all’interesse per Ehizibue
Tuttosport
Toro scelta di vita
Zapata: “Siamo ancora incompleti, ma vogliamo un campionato da protagonisti. Il calcio di Abate è molto propositivo: è importante per alzare il livello”
Avanti per Ehizibue, dialoghi in corso
L’esterno olandese è svincolato e seguito anche dal Venezia. Sondaggio per Fortini ma è caro
Il tifo organizzato sceglie di rianimare la Maratona
La decisone sarà annunciata dagli Ultras nel raduno promosso per domani davanti al Filadelfia
La Gazzetta dello Sport
“Toro è un orgoglio”
Zapata al massimo: “Voglio un anno in doppia cifra. Abate, che energia”
La Stampa
La scalata di Luongo, il Toro lo promuove in prima squadra
Il centrocampista della Primavera stupisce tutti in allenamento, Abate decide di tenerlo: può diventare la sorpresa del ritiro
Vogliamo riguadagnare l’amore dei tifosi, il Toro per me è una scelta di vita
Il capitano granata è tra gli attaccanti più prolifici del campionato: “Sto bene, lavoro per andare in doppia cifra”