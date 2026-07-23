Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’emergenza in difesa ai giovani del vivaio granata
Tuttosport
Toro povero: l’ha visto pure Petrachi
Sotto gli occhi del ds, arrivato a Pinzolo, una squadra granata piena di giovani batte a fatica 1-0 l’Alcione Milano. Abate prova il 4-2-3-1.
Kulenovic segna ancora ma è in bilico
Il croato è sul mercato, tuttavia a Pinzolo si sta ritagliando uno spazio importante da bomber.
Urgenza in difesa si avvicina Ryan
Le prime alternative al brasiliano della Lokomotiv Plovdiv restano Nelson e Gassama. E c’è Giorgini.
La Stampa
Il Toro fatica ma trova un tesoro
Sorpresa green: Cacciamani e Longo brillano anche nel test con l’Alcione vinto solo su rigore.
IL Toro accelera per i nuovi difensori Nelson torna in pole
Il ds Petrachi in confronto con il tecnico Abate nel ritiro di Pinzolo, Cairo: lavorano bene insieme, aiuterò con qualche innesto.
La Gazzetta dello Sport
Cacciamani spinge brillano i 5 titolari cresciuti nel vivaio
Oltre all’esterno Abate schiera nell’undici anche Gineitis, Luongo, Dembele e Njie. I giovani fatti in casa sempre più protagonisti.