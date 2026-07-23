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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’emergenza in difesa ai giovani del vivaio granata

Tuttosport

Toro povero: l’ha visto pure Petrachi

Sotto gli occhi del ds, arrivato a Pinzolo, una squadra granata piena di giovani batte a fatica 1-0 l’Alcione Milano. Abate prova il 4-2-3-1.

Kulenovic segna ancora ma è in bilico

Il croato è sul mercato, tuttavia a Pinzolo si sta ritagliando uno spazio importante da bomber.

Urgenza in difesa si avvicina Ryan

Le prime alternative al brasiliano della Lokomotiv Plovdiv restano Nelson e Gassama. E c’è Giorgini.

La Stampa

Il Toro fatica ma trova un tesoro

Sorpresa green: Cacciamani e Longo brillano anche nel test con l’Alcione vinto solo su rigore.

IL Toro accelera per i nuovi difensori Nelson torna in pole

Il ds Petrachi in confronto con il tecnico Abate nel ritiro di Pinzolo, Cairo: lavorano bene insieme, aiuterò con qualche innesto.

La Gazzetta dello Sport

Cacciamani spinge brillano i 5 titolari cresciuti nel vivaio

Oltre all’esterno Abate schiera nell’undici anche Gineitis, Luongo, Dembele e Njie. I giovani fatti in casa sempre più protagonisti.

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ultimo aggiornamento: 23-07-2026

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