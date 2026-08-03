Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Comuzzo suona la carica, bella sorpresa i giovani

La Gazzetta dello Sport

Pilastro Comuzzo: “Ho il fuoco dentro, Abate è un leader”

Il difensore: “Il tecnico ci chiede anima e gioco. Ho detto sì a i granata appena mi hanno cercato”

Cacciamani più Dembele, granata solidi e vincenti

A Burnley la squadra di Abate mostra buoni spunti, decide il gol del francese

Tuttosport

Giovane Toro, bella sorpresa

Luongo crea azioni su azioni, Njie sprinta e fa segnare Dembele. Cacciamani domina la fascia sinistra, Comuzzo è sicuro in difesa

“Avanti, vogliamo conquistare i tifosi”

Comuzzo: “Abate ci ha subito trasmesso anche questo obiettivo. Ci fa dare l’anima, ha idee giuste”

Ilic, niente Inghilterra, il Toro vuole venderlo

Non è stato convocato per l’amichevole di Burnley. Ha il contratto in scadenza, il club cerca soluzioni

La Stampa

“Bisogna avere coraggio a lanciare i giovani, il Toro ce l’ha, questa è la strada giusta”

Il difensore e l’esordio vincente: “Vogliamo riconquistare i tifosi, dagli alti e bassi di Firenze ho imparato tanto”