Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi sul Torino: Comuzzo suona la carica, bella sorpresa i giovani
La Gazzetta dello Sport
Pilastro Comuzzo: “Ho il fuoco dentro, Abate è un leader”
Il difensore: “Il tecnico ci chiede anima e gioco. Ho detto sì a i granata appena mi hanno cercato”
Cacciamani più Dembele, granata solidi e vincenti
A Burnley la squadra di Abate mostra buoni spunti, decide il gol del francese
Tuttosport
Giovane Toro, bella sorpresa
Luongo crea azioni su azioni, Njie sprinta e fa segnare Dembele. Cacciamani domina la fascia sinistra, Comuzzo è sicuro in difesa
“Avanti, vogliamo conquistare i tifosi”
Comuzzo: “Abate ci ha subito trasmesso anche questo obiettivo. Ci fa dare l’anima, ha idee giuste”
Ilic, niente Inghilterra, il Toro vuole venderlo
Non è stato convocato per l’amichevole di Burnley. Ha il contratto in scadenza, il club cerca soluzioni
La Stampa
“Bisogna avere coraggio a lanciare i giovani, il Toro ce l’ha, questa è la strada giusta”
Il difensore e l’esordio vincente: “Vogliamo riconquistare i tifosi, dagli alti e bassi di Firenze ho imparato tanto”