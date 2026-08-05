Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Dalla vicenda Cacciamani all’interesse dei granata per Fortini

Tuttosport

Cacciamani, Cairo tratta Nuovi contatti: chiede 15 milioni alla Roma

Gasperini cerca un vice di Wesley e ha indicato il giovane talento del Torino. Una settimana fa il presidente granata aveva detto no a 10 milioni.

E intanto il Toro insiste per Fortini

A prescindere da Cacciamani, servono innesti sulle fasce.

17:30: il Toro al Fila Comert, nuovo test e ci saranno i tifosi

Oggi la quinta amichevole con il Vado, neopromossa in C. Abate farà ruotare un pò tutti a cominciare da chi ha giocato meno a Burnley. Ingresso libero.

La Stampa

Toro, è ora di mostrare i muscoli Folorunsho o Sulemana per Abate

Caccia a un centrocampista per completare la Rosa, ma prima il club deve vendere.

La Gazzetta dello Sport

Progetto trequarti Cesare più avanzato in un Toro d’assalto

Ha segnato 6 gol tra gennaio e maggio: Abate lavora per lanciare il romagnolo vicino alla porta.