Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’esordio di Fitz -Jim al futuro incerto di Gineitis

Tuttosport

Fitz-Jim va veloce. E il Toro ride

L’olandese ha debuttato in granata appena due giorni dopo il suo arrivo adesso ha due settimane per convincere Abate e diventare titolare.

“Gineitis è pronto a valutare il Celtic”

L’agente del lituano: “La società scozzese è importante, ma seguo anche altre opzioni sul mercato”.

Perri: adesso il Toro ha fretta

Petrachi vorrebbe blindare tutte le intese al più presto, ma rischia di dover aspettare un’altra settimana

La Stampa

Toro, ritorno di fiamma per Rodriguez

Il difensore svizzero, reduce dal Mondiale, è svincolato e si propone per completare la difesa.

Celtic e Southampton corteggiano Gineitis Il Toro aspetta l’offerta

Presenti scout a Burnley per seguire il centrocampista lituano per i granata può essere una ricca plusvalenza da 12 milioni.

La Gazzetta dello Sport

Coco è in crescita Comuzzo che impatto il muro Toro tiene

I granata dietro sono cambiati tanto: Abate a Burnley ha avuto risposte positive, la condizione e il giro palla sono ancora da migliorare.