Toro.it

Convocazioni Nazionali: Nikola Vlasic escluso dalla Croazia di Dalic. Presenti invece con le loro selezioni altri 4 granata

Dopo la seconda giornata di Serie A, ci sarà la pausa dedicata alle Nazionali. Sono stati infatti diramati i convocati di alcune selezioni che riguardano anche i granata da vicino. Nikola Vlasic, numero 10 del Torino, non è stato convocato dal ct Dalic per le gare contro Faer Oer e Montenegro valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Altri 4 giocatori del Toro invece sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali.

Gli altri convocati

Ivan Ilic è stato convocato dalla Serbia per le partite contro Lettonia e Inghilterra. Ché Adams invece è stato convocato dalla Scozia per gli impegni contro Danimarca e Bielorussia. Anche Kristjan Asllani, appena arrivato in granata, è stato convocato dall’Albania per le partite contro Gibilterra (amichevole) e Lettonia. Infine Marcus Pedersen, chiamato dalla Norvegia per le sfide a Finlandia (amichevole) e Moldavia.

Ivan Ilic of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 30-08-2025

Iscriviti
Notificami
19 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
dadde
dadde
1 ora fa

Facciamo il conto dei gol presi nelle ultime 4 partite 😂 e chi dovrebbero convocare??? Io rimango dell’idea che la società è sparita dopo l’Inter e nessuno abbia dato una spiegazione, immobilismo totale in tutto, non esiste società più brutta della nostra, vergogna!!!

Valentino
Valentino
2 ore fa

Pedersen punta di diamante della Cairese .

Berggreen
Berggreen
2 ore fa
Reply to  Valentino

Cazz, fanno le vetrate nuove…

ToroinUSA
ToroinUSA
2 ore fa

Facciamo i calcoli: Adams lo vende tra domani e dopodomani, Ilic se Dio vuole anche, Asslani è in prestito con diritto di (non) riscatto, quindi l’anno prossimo non avremo problemi di impegno con i nazionali ( a parte pedersen), potremmo concentrarci a fondo per ritornare in serie A. Possibilmente senza… Leggi il resto »

Last edited 2 ore fa by ToroinUSA
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa
Reply to  ToroinUSA

L’anno prossimo giochiamo in B (spero) non avremo questi tipi di problemi.

Berggreen
Berggreen
2 ore fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

L’anno prossimo Vaganti vedrà la Masiese dal balcone del suo appartamento di Cesena.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Più probabile che si occuperà della “rinascita” della Spal 🤭

Torino-Fiorentina: dove vedere la partita in TV e in streaming