Convocazioni Nazionali: Nikola Vlasic escluso dalla Croazia di Dalic. Presenti invece con le loro selezioni altri 4 granata
Dopo la seconda giornata di Serie A, ci sarà la pausa dedicata alle Nazionali. Sono stati infatti diramati i convocati di alcune selezioni che riguardano anche i granata da vicino. Nikola Vlasic, numero 10 del Torino, non è stato convocato dal ct Dalic per le gare contro Faer Oer e Montenegro valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Altri 4 giocatori del Toro invece sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali.
Gli altri convocati
Ivan Ilic è stato convocato dalla Serbia per le partite contro Lettonia e Inghilterra. Ché Adams invece è stato convocato dalla Scozia per gli impegni contro Danimarca e Bielorussia. Anche Kristjan Asllani, appena arrivato in granata, è stato convocato dall’Albania per le partite contro Gibilterra (amichevole) e Lettonia. Infine Marcus Pedersen, chiamato dalla Norvegia per le sfide a Finlandia (amichevole) e Moldavia.
