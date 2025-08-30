Toro.it

Ecco dove vedere Torino-Fiorentina in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 31 agosto alle ore 18:30

Seconda giornata di Serie A per il Torino di Marco Baroni e la Fiorentina di Stefano Pioli. Granata chiamati a riscattare la brutta figura di San Siro contro l’Inter, dove hanno perso 5-0. Fiorentina che invece alla prima di campionato ha fatto 1-1 contro il Cagliari in trasferta. I Viola sono inoltre freschi di passaggio del turno in Conference League. Torino-Fiorentina si gioca domenica 31 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà visibile su DAZN e anche su SKY.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen on the ground prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 0-0 tie.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 30-08-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Toro1976
Toro1976
28 minuti fa

E anche questa NON si guarda tranquillamente, no la7, no paytv, no quotidiani o riviste cairote

Ngonge, ora è il momento di fare la differenza

Nazionali: Vlasic escluso dalla Croazia. Convocati Ilic, Adams, Asllani e Pedersen