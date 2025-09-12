Il Torino di Fioratti ospiterà i neroverdi al Valentino Mazzola di Orbassano per la quarta giornata di campionato

Dopo la grossa sconfitta subita in casa dell’Atalanta, il club granata cercherà di riprendersi in vista della sfida contro il Sassuolo, valevole per la quarta giornata di campionato. Fioratti conta sui suoi uomini migliori. Gara posticipata, con il calcio d’inizio previsto per lunedì 15 settembre alle 17:00 al Valentino Mazzola di Orbassano.

Come arrivano le due squadre

Per la gara contro i neroverdi il Torino dovrà fare a meno di Alex Perez in difesa: il centrale granata sarà fuori un mese per un problema alla schiena rimediato in allenamento. Tre punti in classifica e qualche difficoltà emersa, sia nella costruzione che sotto porta: il rendimento della squadra di Fioratti non rispecchia le aspettative, soprattutto dopo il mercato estivo mirato a rinforzare l’organico.

Il Sassuolo verrà ospitato dal Torino con una situazione di classifica quasi uguale a quella del Toro: quindicesima posizione per i granata, dodicesima per i neroverdi, con soltanto una lunghezza di distacco l’una dall’altra. Reduci da una vittoria contro il Milan per 1-2 e una sconfitta in casa della Roma per 0-2, la squadra di Bigica vuole ritrovare la vittoria.

La situazione della classifica

Con 3 punti in classifica, il Torino occupa attualmente la quindicesima posizione, con una sconfitta contro l’Atalanta per 4-1 e una vittoria con il Napoli per 3-0 alle proprie spalle. Dopo l’esordio stagionale difficile, Fioratti ha trovato contro i partenopei la prestazione del riscatto. Adesso l’obiettivo è persistere, e svolgere una buona stagione. Superiore di tre posizioni si trova invece il Sassuolo, dodicesima a quota 4 punti. Il campionato è ancora molto lungo.