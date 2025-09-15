Torino-Sassuolo, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pesante sconfitta subita in casa dell’Atalanta, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la seconda vittoria stagionale. I granata ospiteranno il Sassuolo, e puntano ovviamente a vincere: anche i neroverdi sono reduci da una sconfitta e in classifica hanno quattro punti, uno in più della squadra di Fioratti. Appuntamento al Valentino Mazzola di Orbassano: segui Torino-Sassuolo Primavera su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SASSUOLO PRIMAVERA

Primavera Torino-Sassuolo: la diretta

1′ Ricomincia la partita, con il Toro che insegue

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce il primo tempo: si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio

45′ Concessi due minuti di recupero

45′ Bella giocata da parte di Zeppieri, che supera un avversario toccando il pallone di suola, ma prima di calciare viene raggiunto da un difensore neroverde

40′ Fase statica della partita, con il Torino che prova a trovare la rete del pareggio senza mettere realmente in difficoltà il Sassuolo

36′ Parata clamorosa di Nyarko su un mancino angolato e molto potente di Kirilov

33′ Prova a reagire ora la squadra di Fioratti

29′ Gol del Sassuolo: ha segnato Kulla. Brutto errore da parte di Desole, che non intendendosi con Siviero perde un pallone molto pericoloso, su cui si fionda l’attaccante neroverde.

26′ Rischia il pasticcio la difesa del Sassuolo: Nyarko e un difensore vanno a contrasto perdendo il pallone al limite dell’area, ma Zeppieri non ne approfitta

23′ Ancora problemi per la bandierina, gioco che si ferma nuovamente per sistemarla

19′ Continua a esserci grande equilibrio a Orbassano

15′ Primo quarto d’ora in archivio: ancora 0-0, ma partita decisamente viva

13′ Occasione Sassuolo con Weiss, che calcia alto

10′ Primi 10 minuti molto equilibrati, le due squadre cercano i guizzi giusti per attaccarsi reciprocamente

8′ Granata vicini al gol del vantaggio con Zaia, che a pochi passi dalla porta calcia colpendo Nyarko

3′ Problemi per la bandierina del calcio d’angolo: la partita si ferma per qualche istante

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 17

Primavera Torino-Sassuolo 0-1: il tabellino

Marcatori: 29′ pt Kulla (S)

Torino: Siviero, Pellini, Desole, Gabellini, Zeppieri, Barranco, Zaia, Acquah, Kirilov, Sabone, Luongo. A disposizione: Santer, Politakis, Ferraris, Perciun, Spadoni, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. Allenatore: Fioratti.

Sassuolo: Nyarko, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Kulla, Campani, Tomsa. A disposizione: Guri, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Petito, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Francioso.

Primavera Torino-Sassuolo: il prepartita

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Torino-Sassuolo. A Orbassano è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera Torino-Sassuolo: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Primavera 1 tra Torino e Sassuolo in programma oggi, 15 settembre alle ore 17:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.

Primavera Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino: Siviero, Pellini, Desole, Gabellini, Zeppieri, Barranco, Zaia, Acquah, Kirilov, Sabone, Luongo. A disposizione: Santer, Politakis, Ferraris, Perciun, Spadoni, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. Allenatore: Fioratti.

Sassuolo: Nyarko, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Kulla, Campani, Tomsa. A disposizione: Guri, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Petito, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Francioso.