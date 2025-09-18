Alla scoperta di Lapo Siviero, il portiere del Torino Primavera che Nunziata ha convocato per il Mondiale Under 20

Tra le partecipanti al prossimo Mondiale Under 20 c’è anche l’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata, che a pochi giorni dal via ha reso pubblica la lista dei convocati che prenderanno parte al torneo che si giocherà in Cile. Spicca la presenza di Lapo Siviero, portiere del Torino Primavera che tra la scorsa stagione e l’inizio di questa si sta tanto mettendo in mostra.

Gli inizi e la carriera

Una vita al Vicenza per Siviero, prima di iniziare a vestire la maglia del Toro. Il portiere classe 2006 è entrato quando era di fatto un bambino nel settore giovanile del Lane, raggiungendo sempre tappe importanti in pochissimo tempo. La stagione 2023/2024 è stata quella della consacrazione per lui, che non solo ha ricoperto i panni del titolare nella formazione Primavera dei veneti, ma ha ottenuto anche diverse convocazioni in Serie C con la prima squadra biancorossa. Un attestato di stima da parte di mister Diana prima e di Vecchi poi, che hanno dato un’iniezione di fiducia importante al ragazzo. Durante l’anno Ludergnani lo osserva a lungo, decidendo di affondare il colpo nell’estate del 2024. Il Toro lo preleva dai veneti, inizialmente solo per coprire le spalle al primo portiere Plaia. In allenamento, però, il giovane di Conegliano stupisce prima Tufano e poi anche Fioratti, che lo promuovono a titolare fisso. Da quel momento, è un’ascesa continua per il numero 23 dell’Under 20.

Caratteristiche tecniche

Al primo anno in Piemonte gioca 20 partite con la formazione Primavera, mentre nel secondo parte sin da subito titolare mettendosi in mostra con grandi parate soprattutto nella prima parte di campionato. A contraddistinguerlo, al di là delle doti tra i pali, è la tecnica che lo rende un vero e proprio portiere moderno. Fioratti lo ha reso una sorta di regista aggiunto viste le sua abilità con i piedi, Baroni lo ha aggregato con il suo gruppo durante il ritiro estivo, e Nunziata lo ha invece osservato a distanza per poi decidere di convocarlo al Mondiale.