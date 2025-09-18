Il portiere della Primavera granata è stato convocato per il Mondiale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata

Siviero è il portiere classe 2006 che attualmente ha il compito di proteggere la porta della Primavera del Torino.

L’italiano dopo aver da poco concluso un’ottima stagione ha preso parte al ritiro estivo del Torino a Prato allo Stelvio, in cui ha avuto la possibilità di allenarsi a stretto contatto con i portieri della prima squadra granata. Durante il ritiro, Siviero è stato uno dei giovani giocatori che Baroni ha valutato prima dell’inizio della stagione, e la sua convocazione al Mondiale Under 20 testimonia quanto questo giocatore sia un valore aggiunto della giovane nazionale italiana.

I convocati di Nunziata

Ecco la lista dei convocati che prenderanno parte al Mondiale Under 20:

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza);

Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa).