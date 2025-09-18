Lo scozzese contro l’Atalanta dovrà cercare di fare una grande prova per tentare di ribaltare le gerarchie del reparto offensivo

Il Torino nelle ultime settimane sembra aver trovato la giusta condizione che gli ha permesso di conquistare i primi punti della stagione.

Dopo un inizio di campionato in salita, i nuovi innesti della squadra sono scesi in campo con voglia di incidere e di rendersi determinanti. Tra questi c’è anche Simeone, il giocatore che ha realizzato la prima marcatura per i granata, e che ha dimostrato di essere in grado di sostenere il peso del reparto offensivo della squadra sulle proprie spalle. Le sue recenti prestazioni hanno fatto scivolare Adams indietro nelle gerarchie, dal momento che nelle ultime uscite, lo scozzese ha partecipato solamente agli ultimi minuti, senza aver ancora ottenuto una maglia da titolare.

Verso un maggiore minutaggio in campo

Adams per cercare di ribaltare l’attuale formazione titolare dovrà cercare di alzare il livello delle sue prestazioni, e contro l’Atalanta si giocherà un’altra chance per cercare di rendersi pericoloso a partita in corso. Simeone nell’ultima uscita ha dimostrato di aver approfittato della pausa delle nazionali per allenarsi a stretto contatto con la squadra, e il tempo trascorso a Torino gli ha permesso di confermarsi come titolare della squadra. Tuttavia Adams dopo essere sceso in campo negli ultimi minuti contro la Roma, vorrà ora cercare di tornare al livello delle sue prestazioni della scorsa stagione, quando si era distinto come uno dei migliori della squadra.

Adams in cerca del primo gol in campionato

Adams nel corso dello scorso campionato si era reso protagonista proprio contro i bergamaschi, il suo gol aveva permesso al Torino di ritornare in vantaggio è di ottenere tre punti preziosi che hanno coronato un’ottima prestazione di squadra. Domenica lo scozzese tenterà di ripetersi e dal momento che le partite contro l’Atalanta richiedono sempre un grande dispendio di energie, è possibile che Adams potrà avere la sua occasione a partita in corso, in cui potrà approfittare della possibile assenza di Scalvini, un difensore chiave per la squadra di Juric.