I due atalantini a seguito dei recenti infortuni riscontrati rischiano di non poter prendere parte alla 4a giornata di campionato
Mercoledì sera l’Atalanta di Juric è scesa in campo contro il PSG di Luis Enrique, e oltre alla pesante sconfitta per 4-0, i bergamaschi rischiano di aver perso qualche cosa di più.
Nel corso dell’incontro infatti, sia De Ketelaere che Scalvini hanno accusato un fastidio muscolare all’ adduttore che potrebbe impedirgli di partecipare alla sfida contro il Torino. Al momento lo staff medico della “Dea” non sembra essere fiducioso sul possibile recupero dei due giocatori in tempo per la trasferta all’Olimpico Grande Torino. In più Juric valuterà di non rischiare due dei suoi uomini migliori per evitare di aggravarne le condizioni, dal momento che la sfida contro la Juventus si avvicina sempre di più.
Solito CUL DE SAC…