Recupero ancora non totale per Lautaro Martinez, che probabilmente salterà anche la partita di domenica contro il Torino

Il Torino di Roberto D’Aversa, reduce dal pareggio per 0-0 contro la Cremonese, si prepara ad ospitare l’Inter che è pronta a cucirsi definitivamente sul petto il tricolore, con ben 12 punti in più di Milan e Napoli (rispettivamente 2a e 3a in classifica). Una vittoria contro i granata potrebbe già essere decisiva in caso di passo falso di entrambe le altre 2 compagini. Per farlo però servirà fare risultato a Torino, contro i granata che a mente libera – forse fin troppo per quel che si è visto a Cremona – cercheranno di vendicarsi della manita subita all’andata, con l’Inter che trionfò 5-0 sul Toro.

Inter senza Lautaro

Tuttavia, l’Inter dovrà, con ogni probabilità, fare a meno del suo bomber e capitano Lautaro Martinez, ancora in fase di recupero dall’infortunio al soleo rimediato contro il Bodo Glimt in Champions League. L’argentino non ha ancora smaltito totalmente il problema fisico e dovrà attendere ancora qualche giorno per tornare arruolabile da Chivu. Sponda nerazzurra si conta di rivederlo già per la partita contro il Parma, nella speranza di riaverlo invece al 100% per la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio.

Lautaro comunque convocato

Non è da escludere che il volto di Lautaro finisca comunque tra i più inquadrati del match in programma domenica alle 18.00, infatti il Toro Martinez è già stato più volte convocato per sua volontà, nonostante l’impossibilità di scendere in campo. Una scelta da leader non solo tecnico, ma anche da vero uomo spogliatoio, per poter stare quanto più vicino alla squadra in un momento così decisivo della stagione nerazzurra.