Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato: nessuno squalificato per la sfida di Udine
Con il termine della 34a giornata di campionato, il giudice sportivo ha diramato quelle che sono state le decisioni in merito ai recenti episodi avvenuti sui diversi campi della Serie A.
Il Torino affronterà la sfida del prossimo weekend contro l’Udinese con la rosa al completo, cos’ come i bianconeri. L’unico ammonito in casa granata contro i nerazzurri, Enzo Ebosse, ha rimediato la sua terza sanzione, e dovrà quindi fare attenzione in vista delle prossime sfide di campionato. Prima sanzione anche per il tecnico granata Roberto D’Aversa.
Giocatori squalificati per la prossima giornata
- Matteo Cancellieri (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
- Neil Yoni El Aynaoui (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
- Nicolas Valentini (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario