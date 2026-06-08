Il tecnico romano subentra a Vanoli, dopo l’ottima annata con il Sassuolo

Era nell’aria la notizia dell’arrivo di Fabio Grosso a Firenze ed oggi è diventata realtà. Il tecnico arriva dal Sassuolo, dove ha allenato per due stagioni, in cui ha vinto la Serie B e ha riportato il club emiliano in Serie A dopo la retrocessione. Anche quest’anno la stagione di Grosso è stata molto positiva portando il Sassuolo da neopromossa in undicesima posizione, con ben 49 punti ottenuti.

L’arrivo di Grosso ha segnato anche l’addio di Paolo Vanoli, subentrato sulla panchina della Fiorentina stagione in corso. Il tecnico ex toro era arrivato in seguito all’esonero di Stefano Pioli, con la Fiorentina che occupava i bassifondi della classifica. Vanoli è riuscito a risollevare il morale dell’ambiente, conducendo la squadra ad un’agevole salvezza, non scontata dopo la prima metà di stagione.