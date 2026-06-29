L’ex tecnico granata tornerà in Serie A per la stagione 2026/2027 per guidare una delle tre neopromosse al termine dello scorso campionato

Lunedì 29 giugno il Monza ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Dopo giorni di attesa e numerose indiscrezioni, è arrivata la conferma: sarà Ivan Juric il tecnico di una della squadra neopromossa per il prossimo campionato. La società ha dato il benvenuto al tecnico attraverso un comunicato: “AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa”.