Gli anticipi e i posticipi della Serie A 2025/26: definiti gli orari delle partite fino alla 5ª giornata

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi delle prime 5 giornate della prossima Serie A 2025/26. I granata affronteranno per ben 3 volte le proprie partite di sabato, nello specifico con il Sassuolo alle 18.30, con la Fiorentina alle 15.00 e con il Bologna sempre alle 15. Il debutto contro il Milan sarà domenicale alle 20.45 e la sfida con la Roma è in programma alle 12.30 di Domenica, ma nel caso in cui la Roma giochi si giovedì la sua partita di Champions League, verrà posticipato il calcio d’inizio alle 18.30 del lunedì seguente. Nel caso invece in cui i giallorossi non giochino di giovedì, l’orario del match domenicale varierà solo se il Napoli dovesse giocare il proprio match europeo sempre di giovedì, con l’inizio di Torino-Roma che verrebbe posticipato alle ore 18.00.

Anticipi e posticipi del Torino

1^ giornata Torino-Milan, domenica 23 agosto alle ore 20.45

2^ giornata Sassuolo-Torino, sabato 29 agosto alle ore 18.30

3^ giornata Fiorentina-Torino sabato 5 settembre alle ore 15.00

4^ giornata Torino-Roma* domenica 13 settembre alle ore 18.30

5^ giornata Bologna-Torino sabato 19 settembre alle ore 15.00

* = Orario variabile in base a come descritto nel primo paragrafo.