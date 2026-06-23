Mancano sempre meno ufficialità per definire il quadro degli allenatori che guideranno le squadre di Serie A nella prossima stagione

La nomina di Gattuso come nuovo allenatore della Lazio è stata una delle ultime che hanno rivelato chi saranno i tecnici che guideranno le diverse squadre in Serie A.

Nonostante gran parte delle società abbia già sciolto le riserve sulla guida tecnica, restano ancora due panchine da assegnare in vista della prossima stagione. La prima è una delle più prestigiose e seguite del campionato: quella del Napoli. Il club partenopeo è infatti tra gli ultimi a non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore, ma tutto lascia pensare che la scelta ricadrà su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe ormai a un passo dall’approdo in azzurro e attenderebbe soltanto la risoluzione degli ultimi aspetti burocratici per diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli.

Situazione simile anche per il Monza, che sembra aver individuato in Ivan Juric il profilo ideale per la propria panchina. L’allenatore croato, seguito in passato anche dal Torino, sarebbe vicino a iniziare una nuova avventura in Brianza. Dopo alcune stagioni complicate, Juric avrebbe così l’opportunità di rilanciarsi e dimostrare nuovamente il proprio valore alla guida di una neo promossa.

Gli allenatori già al comando

Ad eccezione di queste due squadre, tutte le altre formazioni di Serie A hanno già definito la propria guida tecnica in vista della prossima stagione. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, mentre Domenico Tedesco è stato scelto per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Numerose società hanno invece deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando gli allenatori già in carica. È il caso di Fabio Pisacane al Cagliari, così come di Cesc Fabregas, Cristian Chivu, Massimiliano Alvini, Daniele De Rossi, Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco, Gian Piero Gasperini, Carlos Cuesta, Kosta Runjaic e Giovanni Stroppa, che resteranno alla guida delle rispettive squadre.

Tra le novità spicca anche Fabio Grosso, che dopo l’ottima stagione alla guida del Sassuolo siederà sulla panchina della Fiorentina. Ruben Amorim è stato invece uno degli ultimi tecnici a essere ufficializzato: l’ex allenatore del Manchester United ripartirà dal Milan. Alberto Aquilani, a lungo accostato al Torino, sarà infine il nuovo allenatore del Sassuolo, mentre la società granata ha deciso di puntare su Abate.