La società biancoceleste nella giornata odierna ha comunicato ufficialmente chi sarà il tecnico della prossima stagione

Martedì 23 giugno la Lazio ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Dopo giorni di attesa e numerose indiscrezioni, è arrivata la conferma: sarà Gennaro Gattuso il tecnico biancoceleste per il prossimo campionato. La società ha dato il benvenuto al tecnico attraverso un comunicato: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.