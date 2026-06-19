L’ormai ex tecnico granata ha rescisso il contratto con il Toro per trasferirsi nuovamente tra gli scaligeri

È notizia dell’ultima ora l’arrivo dell’ufficialità dell’ingaggio di Marco Baroni come nuovo tecnico dell’Hellas Verona. I gialloblù, retrocessi in Serie B al termine dell’ultima stagione, ripartiranno nella seconda divisione con un lieto ritorno, quello di Baroni che bene fece nella sua ultima esperienza veneta, quando nel 2023/24 raggiunge con l’Hellas il 13° posto in classifica.

Per il tecnico toscano era arrivata da poco l’ufficialità della rescissione di contratto dal Torino, club a cui, nonostante l’esonero, era ancora contrattualmente legato. Da ora la sua esperienza calcistica ritorna a tingersi di giallo e blu, con un Hellas che auspica di poter tornare quanto prima a calcare i campi della massima serie italiana.