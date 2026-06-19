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L’ormai ex tecnico granata ha rescisso il contratto con il Toro per trasferirsi nuovamente tra gli scaligeri

È notizia dell’ultima ora l’arrivo dell’ufficialità dell’ingaggio di Marco Baroni come nuovo tecnico dell’Hellas Verona. I gialloblù, retrocessi in Serie B al termine dell’ultima stagione, ripartiranno nella seconda divisione con un lieto ritorno, quello di Baroni che bene fece nella sua ultima esperienza veneta, quando nel 2023/24 raggiunge con l’Hellas il 13° posto in classifica.

Per il tecnico toscano era arrivata da poco l’ufficialità della rescissione di contratto dal Torino, club a cui, nonostante l’esonero, era ancora contrattualmente legato. Da ora la sua esperienza calcistica ritorna a tingersi di giallo e blu, con un Hellas che auspica di poter tornare quanto prima a calcare i campi della massima serie italiana.

Marco Baroni, head coach of Hellas Verona FC, reacts during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 19-06-2026

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madde71
madde71
16 secondi fa

è allenatore qto pagliara è giornalista

Scimmionelli
Scimmionelli
11 minuti fa

In bocca al lupo per la nuova avventura… con un particolare augurio di trovarsi presto un collaboratore per la difesa degno di questo nome. Altrimenti saranno di nuovo volatili per diabetici.

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