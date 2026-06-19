Il tecnico che ha condotto la formazione granata nella prima parte di stagione ha definitivamente rescisso il suo contratto con la società
Dopo l’esonero arrivato nella seconda parte di stagione a seguito di una serie di risultati deludenti, il Torino e Marco Baroni hanno definitivamente separato le loro strade, trovando l’accordo per la risoluzione del contratto.
Il tecnico, ora libero da ogni vincolo contrattuale, è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe ripartire dal Verona in Serie B, con il club gialloblù che sembra intenzionato a puntare con decisione su di lui per la prossima stagione.
Un vero innovatore.