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Il tecnico che ha condotto la formazione granata nella prima parte di stagione ha definitivamente rescisso il suo contratto con la società

Dopo l’esonero arrivato nella seconda parte di stagione a seguito di una serie di risultati deludenti, il Torino e Marco Baroni hanno definitivamente separato le loro strade, trovando l’accordo per la risoluzione del contratto.

Il tecnico, ora libero da ogni vincolo contrattuale, è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe ripartire dal Verona in Serie B, con il club gialloblù che sembra intenzionato a puntare con decisione su di lui per la prossima stagione.

Marco Baroni head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
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ultimo aggiornamento: 19-06-2026

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Berggreen
Berggreen
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