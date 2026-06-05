L’allenatore che ha guidato la squadra toscana nella passata stagione non è stato confermato e saluterà così la città di Firenze

Paolo Vanoli, dopo l’esperienza sulla panchina del Torino, è tornato ad allenare in Serie A alla guida della Fiorentina. Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, il tecnico non è stato confermato dal club viola, che ha scelto di avviare la nuova stagione con una guida tecnica differente.

Il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina ha salutato così Vanoli sul proprio profilo ufficiale: “La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A. Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l’uomo e per il professionista rimarranno immutate”.