Ecco il calendario completo del Torino nella Serie A 2026/2027: si parte il 23 agosto, l’ultima giornata il 30 maggio

Oggi, venerdì 5 giugno, presso il Teatro Regio di Parma, sarà svelato il calendario della Serie A 2026/2027 al termine del sorteggio in programma dalle ore 18:30, che verrà condotto secondo precisi criteri. La nuova stagione prenderà il via il 24 agosto e si concluderà il 23 maggio 2027.

Nel corso del campionato sono previsti due turni infrasettimanali: il primo si disputerà il 28 ottobre 2026, mentre il secondo è fissato per il 6 gennaio 2027. Saranno invece quattro le soste dedicate agli impegni delle nazionali, con il campionato che si fermerà il 27 settembre, il 4 ottobre e il 15 novembre 2026, oltre che il 28 marzo 2027.

Dove vedere il sorteggio del calendario Serie A in tv e streaming

La presentazione del nuovo calendario sarà visibile in diretta su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia. Gli utenti che desiderano seguire l’evento online potranno farlo tramite DAZN, NOW e Sky Go, utilizzando un abbonamento. Sarà inoltre possibile guardali gratuitamente attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A. Il sorteggio inizierà alle 18.30.

Il calendario del Torino nella Serie A 2026/2027

1^ giornata – 23 agosto 2026

Torino-Milan

2^ giornata – 30 agosto 2026

Sassuolo-Torino

3^ giornata – 6 settembre 2026

Fiorentina-Torino

4^ giornata – 13 settembre 2026

Torino-Roma

5^ giornata – 20 settembre 2026

Bologna-Torino

6^ giornata – 11 ottobre 2026

Torino-Udinese

7^ giornata – 18 ottobre 2026

Parma-Torino

8^ giornata – 25 ottobre 2026

Torino-Monza

9^ giornata – 28 ottobre 2026

Torino-Como

10^ giornata – 1 novembre 2026

Frosinone-Torino

11^ giornata – 8 novembre 2026

Torino-Lecce

12^ giornata – 22 novembre 2026

Napoli-Torino

13^ giornata – 29 novembre 2026

Torino-Lazio

14^ giornata – 6 dicembre 2026

Genoa-Torino

15^ giornata – 13 dicembre 2026

Inter-Torino

16^ giornata – 20 dicembre 2026

Torino-Cagliari

17^ giornata – 3 gennaio 2027

Torino-Venezia

18^ giornata –6 gennaio 2027

Juventus-Torino

19^ giornata – 10 gennaio 2027

Torino-Atalanta

20^ giornata – 17 gennaio 2027

Milan-Torino

21^ giornata – 24 gennaio 2027

Lecce-Torino

22^ giornata – 31 gennaio 2027

Torino-Frosinone

23^ giornata – 7 febbraio 2027

Roma-Torino

24^ giornata – 14 febbraio 2027

Torino-Sassuolo

25^ giornata – 21 febbraio 2027

Como-Torino

26^ giornata – 28 febbraio 2027

Torino-Fiorentina

27^ giornata – 7 marzo 2027

Atalanta-Torino

28^ giornata – 14 marzo 2027

Torino-Inter

29^ giornata – 21 marzo 2027

Udinese-Torino

30^ giornata – 4 aprile 2027

Torino-Juventus

31^ giornata – 11 aprile 2027

Lazio-Torino

32^ giornata – 18 aprile 2027

Torino-Genoa

33^ giornata – 25 aprile 2027

Venezia-Torino

34^ giornata – 2 maggio 2027

Torino-Parma

35^ giornata – 9 maggio 2027

Torino-Bologna

36^ giornata – 16 maggio 2027

Cagliari-Torino

37^ giornata – 23 maggio 2027

Torino-Napoli

38^ giornata – 30 maggio 2027

Monza-Torino

Pallone serie A



