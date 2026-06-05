Ecco il calendario completo del Torino nella Serie A 2026/2027: si parte il 23 agosto, l’ultima giornata il 30 maggio
Oggi, venerdì 5 giugno, presso il Teatro Regio di Parma, sarà svelato il calendario della Serie A 2026/2027 al termine del sorteggio in programma dalle ore 18:30, che verrà condotto secondo precisi criteri. La nuova stagione prenderà il via il 24 agosto e si concluderà il 23 maggio 2027.
Nel corso del campionato sono previsti due turni infrasettimanali: il primo si disputerà il 28 ottobre 2026, mentre il secondo è fissato per il 6 gennaio 2027. Saranno invece quattro le soste dedicate agli impegni delle nazionali, con il campionato che si fermerà il 27 settembre, il 4 ottobre e il 15 novembre 2026, oltre che il 28 marzo 2027.
Dove vedere il sorteggio del calendario Serie A in tv e streaming
La presentazione del nuovo calendario sarà visibile in diretta su Sky Sport, Mediaset e Sportitalia. Gli utenti che desiderano seguire l’evento online potranno farlo tramite DAZN, NOW e Sky Go, utilizzando un abbonamento. Sarà inoltre possibile guardali gratuitamente attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A. Il sorteggio inizierà alle 18.30.
Il calendario del Torino nella Serie A 2026/2027
1^ giornata – 23 agosto 2026
Torino-Milan
2^ giornata – 30 agosto 2026
Sassuolo-Torino
3^ giornata – 6 settembre 2026
Fiorentina-Torino
4^ giornata – 13 settembre 2026
Torino-Roma
5^ giornata – 20 settembre 2026
Bologna-Torino
6^ giornata – 11 ottobre 2026
Torino-Udinese
7^ giornata – 18 ottobre 2026
Parma-Torino
8^ giornata – 25 ottobre 2026
Torino-Monza
9^ giornata – 28 ottobre 2026
Torino-Como
10^ giornata – 1 novembre 2026
Frosinone-Torino
11^ giornata – 8 novembre 2026
Torino-Lecce
12^ giornata – 22 novembre 2026
Napoli-Torino
13^ giornata – 29 novembre 2026
Torino-Lazio
14^ giornata – 6 dicembre 2026
Genoa-Torino
15^ giornata – 13 dicembre 2026
Inter-Torino
16^ giornata – 20 dicembre 2026
Torino-Cagliari
17^ giornata – 3 gennaio 2027
Torino-Venezia
18^ giornata –6 gennaio 2027
Juventus-Torino
19^ giornata – 10 gennaio 2027
Torino-Atalanta
20^ giornata – 17 gennaio 2027
Milan-Torino
21^ giornata – 24 gennaio 2027
Lecce-Torino
22^ giornata – 31 gennaio 2027
Torino-Frosinone
23^ giornata – 7 febbraio 2027
Roma-Torino
24^ giornata – 14 febbraio 2027
Torino-Sassuolo
25^ giornata – 21 febbraio 2027
Como-Torino
26^ giornata – 28 febbraio 2027
Torino-Fiorentina
27^ giornata – 7 marzo 2027
Atalanta-Torino
28^ giornata – 14 marzo 2027
Torino-Inter
29^ giornata – 21 marzo 2027
Udinese-Torino
30^ giornata – 4 aprile 2027
Torino-Juventus
31^ giornata – 11 aprile 2027
Lazio-Torino
32^ giornata – 18 aprile 2027
Torino-Genoa
33^ giornata – 25 aprile 2027
Venezia-Torino
34^ giornata – 2 maggio 2027
Torino-Parma
35^ giornata – 9 maggio 2027
Torino-Bologna
36^ giornata – 16 maggio 2027
Cagliari-Torino
37^ giornata – 23 maggio 2027
Torino-Napoli
38^ giornata – 30 maggio 2027
Monza-Torino