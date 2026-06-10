Il tecnico che ha guidato la squadra dopo l’esonero di Juric è stato sollevato dall’incarico che ha ricoperto nel corso della stagione

Arrivato a stagione in corso per sostituire Juric sulla panchina dell’Atalanta, Palladino ha disputato una stagione complessivamente positiva alla guida della formazione bergamasca. Oltre al buon percorso in Champions League, il tecnico è riuscito a condurre la squadra al settimo posto in campionato, piazzamento che vale la qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Nonostante i risultati ottenuti, la società ha deciso di intraprendere una nuova strada dal punto di vista tecnico in vista della prossima stagione, optando per un cambio alla guida della squadra.

Il comunicato dell’Atalanta

L’Atalanta ha salutato così Palladino: “Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.