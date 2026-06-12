La società bianconera al termine di una stagione altalenante ha deciso di sostituire il CEO, rescindendo il contratto con Comolli

In vista della prossima stagione, la Juventus ha avviato una profonda riorganizzazione societaria. Il club bianconero ha infatti risolto il rapporto con Comolli e ha scelto Carnevali come nuovo amministratore delegato, affidandogli la guida operativa della società. Una decisione che segna l’inizio di una nuova fase per la dirigenza juventina. Il comunicato del club: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero”.