Il tecnico ex Catanzaro ha scelto Reggio Emilia come sua prossima destinazione, siederà sulla panchina del Sassuolo

Il Sassuolo ha reso noto sui propri canali di comunicazione l’ufficialità dell’arrivo del nuovo tecnico che guiderà la squadra emiliana per la prossima stagione, ovvero Alberto Aquilani. Inizialmente attenzionato anche dal Torino, l’ex allenatore del Catanzaro ha scelto il Sassuolo come sua prossima squadra. Nel comunicato del club si legge: “”L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Da tutta la famiglia neroverde, bentornato mister”.